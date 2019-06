Berlin, 06. Jun (Reuters) - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Cewe Stiftung 84,50 1,95 DWS Group 30,72 1,37 Krones 71,20 1,70 Rhoen Klinikum 25,85 0,29 Wuestenrot 46,69 0,80 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1236 oder 030-2888-5168.)