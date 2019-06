BÖRSEN-TICKER-Corestate kauft Apartmenthaus in Berlin - Aktie steigt

Berlin, 06. Jun (Reuters) - Die Papiere des Immobilieninvestors Corestate legen bei Lang & Schwarz 1,7 Prozent zu und sind damit stärkster Wert im SDax. Das Unternehmen hat ein Wohngebäude mit Mikro-Apartments in Berlin für den BVK-Fonds gekauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. ********************************************************* 07:40 BEIERSDORF NACH ANALYSTENKOMMENTAR SCHWÄCHER Die Beiersdorf-Aktien geben bei Lang & Schwarz 0,8 Prozent nach und sind damit Schlusslicht im Dax. Die Experten der RBC haben ihre Einschätzung auf "Sector perform" von "Outperform" gesenkt, ihr Kursziel aber von 100 auf 105 Euro angehoben. ******************************************************** 07:37 CEWE, DWS, KRONES UND RHÖN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Cewe Stiftung 84,50 1,95 DWS Group 30,72 1,37 Krones 71,20 1,70 Rhoen Klinikum 25,85 0,29 Wuestenrot 46,69 0,80 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1236 oder 030-2888-5168.)