BÖRSEN-TICKER-EU-Inflationsbarometer fällt auf Drei-Jahres-Tief

Berlin, 06. Jun (Reuters) - Wenige Stunden vor Bekanntgabe des EZB-Entscheids zur Geldpolitik nehmen Spekulationen auf eine verlangsamte Inflation zu. Der Five-Year-Five-Year-Forward fällt auf 1,2739 Prozent, den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren. *********************************************************** 10:30 PEUGEOT STEIGEN NACH AUS FÜR RENAULT/FIAT Aktien des französischen Autobauers PSA steigen in einem insgesamt schwächeren Autosektor um mehr als zwei Prozent. Analysten zufolge könnte sich FiatChrysler (FCA) nach dem Rückzug der Offerte für Renault nun wieder der Opel-Mutter mit der Kernmarke Peugeot zuwenden. FCA hatte sein milliardenschweres Übernahmeangebot für Renault zurückgezogen. Renault-Aktien verlieren 6,5 Prozent, Fiat liegen 0,4 Prozent schwächer. *********************************************************** 10:02 ITALIEN WILL DEFIZITVERFAHREN ABWENDEN - RENDITE FÄLLT Die Hoffnung auf das Abwenden eines Strafverfahrens gegen Italien lässt die Rendite italienischer Bonds sinken. Die zehnjährigen Papiere werden mit 2,45 Prozent verzinst, das sind vier Basispunkte weniger als am Vortag. Die Rendite liegt damit auf dem tiefsten Stand seit zweieinhalb Monaten. *********************************************************** 08:28 GRENKE NACH MDAX-AUFSTIEG GEFRAGT Nach der Entscheidung für einen MDax-Aufstieg von Grenke steigen die Titel des Finanzdienstleisters im Frankfurter Frühhandel um rund ein Prozent. Weichen müssen dafür Wacker Chemie, die 0,6 Prozent tiefer liegen. Aus dem SDax steigt zudem Vossloh ab. Der Bahninfrastruktur-Spezialist wird durch die Medizintechnik-Firma Eckert & Ziegler ersetzt. Die Veränderung wird zum 24. Juni wirksam. Die Zusammensetzung von Dax und TecDax bleibt unverändert. ********************************************************** 08:23 BERTRAND-AKTIEN NACH ZAHLEN SCHWÄCHER Die Aktien des Ingenieurdienstleisters Bertrand geben im Frankfurter Frühhandel 2,3 Prozent nach. Das Unternehmen trat im abgelaufenen Quartal beim Gewinn auf der Stelle. ********************************************************** 08:03 CORESTATE KAUFT APARTMENTHAUS IN BERLIN - AKTIE STEIGT Die Papiere des Immobilieninvestors Corestate legen bei Lang & Schwarz 1,7 Prozent zu und sind damit stärkster Wert im SDax. Das Unternehmen hat ein Wohngebäude mit Mikro-Apartments in Berlin für den BVK-Fonds gekauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. ********************************************************* 07:40 BEIERSDORF NACH ANALYSTENKOMMENTAR SCHWÄCHER Die Beiersdorf-Aktien geben bei Lang & Schwarz 0,8 Prozent nach und sind damit Schlusslicht im Dax. Die Experten der RBC haben ihre Einschätzung auf "Sector perform" von "Outperform" gesenkt, ihr Kursziel aber von 100 auf 105 Euro angehoben. ******************************************************** 07:37 CEWE, DWS, KRONES UND RHÖN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Cewe 84,50 1,95 DWS 30,72 1,37 Krones 71,20 1,70 Rhön Klinikum 25,85 0,29 Wüstenrot 46,69 0,80