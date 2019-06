BÖRSEN-TICKER-Xing trotz Dividendenabschlag im Plus

Frankfurt, 07. Jun (Reuters) - Die Papiere des Karrierenetzwerkes Xing legen 3,0 Prozent auf 356,50 Euro zu, obwohl sie mit einem Dividendenabschlag von 2,10 Euro gehandelt werden. Ein Händler sprach von technischen Faktoren. Im Hintergrund schwinge aber auch immer die Fantasie auf eine mögliche Übernahme durch den Burda-Verlag mit. ********************************************************** 12:19 HOFFNUNG AUF UMSATZVERDOPPLUNG TREIBT BEYOND MEAT Die Aktien des Veggie-Burger-Herstellers Beyond Meat schnellen vorbörslich um 23,8 Prozent nach oben. Die Firma aus Kalifornien rechnet damit, dass der Umsatz mit den fleischlosen Bouletten und Würstchen sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt. ********************************************************** 09:25 AUSBLICK SETZT BIOTECHFIRMA NOVOZYMES ZU Wegen gesenkter Gesamtjahresziele steuern Novozymes auf den größten Tagesverlust seit zweieinhalb Jahren zu. Die Aktien fallen in Kopenhagen 9,4 Prozent auf 297,10 Kronen. Die Biotechfirma rechnet für 2019 nur noch mit einem Umsatzplus von einem bis drei Prozent. Der Gewinn werde wohl nur um drei bis acht Prozent steigen. *********************************************************** 08:49 ÖLPREIS ZIEHT ERNEUT AN - MEXIKO-HOFFNUNG HILFT Nach einem Medienbericht über einen möglichen Aufschub der US-Strafzölle auf mexikanische Waren entfernt sich der Ölpreis weiter von seinem Fünf-Monats-Tief. Brent verteuert sich um 1,2 Prozent auf 62,43 Dollar je Barrel. Außerdem profitiert der Rohstoff Börsianern zufolge von dem Bekenntnis der Opec und ihrer Verbündeten zu Förderbremse. *********************************************************** 08:11 MIETENDECKEL-PLÄNE SETZEN DEUTSCHER WOHNEN ZU Die Pläne zu einem Mietendeckel in Berlin setzen den Aktien der Deutschen Wohnen weiter zu. Sie verlieren im Frankfurter Frühhandel 1,9 Prozent. ************************************************************ 08:07 VARTA-AKTIEN GEFRAGT - BERENBERG ERHÖHT KURSZIEL Eine Hochstufung durch Berenberg stützt die Varta -Aktien. Sie legen im vorbörslichen Handel 3,9 Prozent zu. Die Experten hoben ihr Kursziel auf 55 von 43 Euro an. *********************************************************** 07:40 HOCHSTUFUNG TREIBT AKTIE DER SOFTWARE AG AN Die Aktien der Software AG legen nach einer Hochstufung bei Lang & Schwarz 1,6 Prozent zu. Die Experten der Credit Suisse hoben ihre Einschätzung auf "Neutral" von "Underperform" an, setzten zugleich ihr Kursziel aber auf 33 von 36 Euro herunter. ************************************************************ 07:36 XING, GERRESHEIMER UND AUMANN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Gerresheimer 63,30 1,15 Aumann 20,10 0,20 Xing 67,18 2,10 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)