BÖRSEN-TICKER-Höhenflug von Beyond Meat vorerst beendet

Frankfurt, 11. Jun (Reuters) - Nach der jüngsten Kursrally machen Anleger bei Beyond Meat Kasse. Die Aktien verlieren im vorbörslichen US-Geschäft 4,8 Prozent auf 160,02 Dollar, nachdem sie in den vorangegangenen Handelstagen insgesamt fast 70 Prozent zugelegt hatten. JPMorgan stufte die Titel auf “Neutral” von “Overweight” zurück, hob das Kursziel aber auf 121 von 120 Dollar an. Die “außerordentlichen” Wachstumsaussichten spiegelten sich inzwischen angemessen im Aktienkurs wider.

***********************************************************

10:59 STARKER ARBEITSMARKT SCHIEBT BRITISCHES PFUND AN

Dank starker britischer Arbeitsmarktdaten decken sich Anleger mit Pfund Sterling ein. Die Währung verteuert sich auf 1,2704 von zuvor 1,2686 Dollar. Die Arbeitslosenquote verharrt mit 3,8 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit 1975. Die Löhne stiegen um 3,1 Prozent, etwas mehr als erwartet.

***********************************************************

09:40 RÜCKSCHLAG FÜR RIVALEN HILFT NOVO NORDISK

Enttäuschende Test-Ergebnisse für ein konkurrierender Diabetes-Mittel von Eli Lilly geben Novo Nordisk Auftrieb. Die Aktien steigen in Kopenhagen um 5,1 Prozent.

***********************************************************

09:36 HEIDELBERGER DRUCK ÜBERNEHMEN SDAX-SPITZE

Die Aussicht auf einen neuen Großaktionär ermuntert Anleger zum Einstieg bei Heidelberger Druck. Die Aktie gewinnt neun Prozent auf 1,50 Euro. Sein Unternehmen sei auf der Suche nach einem strategischen Investor, sagte Firmenchef Rainer Hunsdörfer in einem Interview mit “Euro am Sonntag”.

***********************************************************

09:17 HOCHSTUFUNG GIBT HUGO BOSS AUFTRIEB

Ein positiver Analystenkommentar gibt Hugo Boss Auftrieb. Die Aktie steigt um 4,4 Prozent auf 55,98 Euro. Die Experten von Morgan Stanley haben die Titel auf “Equal-Weight” von “Underweight” hochgestuft und das Kursziel auf 55 von 51,50 Euro angehoben.

***********************************************************

09:14 PUMA MIT AKTIENSPLIT IM VERHÄLTNIS 1:10

Der geplante Aktiensplit bei Puma tritt in Kraft. Die Papiere werden im Verhältnis von 1:10 aufgeteilt.

***********************************************************

09:11 AUSTRALIENS BÖRSE STEIGT AUF 11-1/2-JAHRES-HOCH

Die Hoffnung auf eine anziehende chinesische Nachfrage für australische Waren hievt die Börse Sydney auf ein Elfeinhalb-Jahres-Hoch. Dank neuer Maßnahmen der Regierung in Peking zur Ankurbelung der Konjunktur schließt der australische Leitindex 1,6 Prozent im Plus bei 6546,30 Punkten. Außerdem hebt Börsianern zufolge der Aufschub für die US-Strafzölle auf mexikanische Waren die Stimmung.

***********************************************************

08:26 PFANDBRIEFBANK MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT

Die Aktien von Deutsche Pfandbriefbank werden an diesem Dienstag mit einem Dividendenabschlag von 1,00 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Freitagsschluss von 12,00 Euro bedeutet dies ein Minus von 8,3 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)