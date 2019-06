BÖRSEN-TICKER-Aurubis-Chef entlassen - Aktie gibt nach

Frankfurt, 12. Jun (Reuters) - Die Aurubis-Aktien geben 1,5 Prozent nach. Der Aufsichtsrat habe bei seiner Sitzung einstimmig Vorstandschef Jürgen Schachler mit sofortiger Wirkung freigestellt, teilte das Unternehmen mit. Das Investitionsprojekt FCM sei gestoppt worden. Das gegenwärtige konjunkturelle Umfeld belaste das Ergebnis im dritten Quartal und im Gesamtjahr, hieß es weiter.

************************************************************

16:02 MATTEL LEHNT KAUFOFFERTE AB - AKTIE IM PLUS

Der US-Spielzeughersteller Mattel zeigt dem Rivalen MGA Entertainment die kalte Schulter und beflügelt damit seine Aktie. Die Papiere legen 8,5 Prozent zu. Mattel hatte am Dienstag eine erneute Übernahmeofferte von MGA zurückgewiesen. Das Angebot sei nicht im besten Interesse von Mattel und seinen Anteilseignern, hieß es in einer Mail des Chefjuristen an Firmenchef Isaac Larian, die Reuters vorliegt.

************************************************************

13:54 TESLA-CHEF VERSPRICHT MEHR AUSLIEFERUNGEN - AKTIE STEIGT

Die Hoffnung auf mehr Auslieferungen treibt die Tesla-Aktie. Sie notiert im vorbörslichen Handel drei Prozent fester. Tesla-Chef Elon Musk hatte am Dienstag erklärt, er rechne mit Rekordauslieferungen.

************************************************************

11:45 TÜRKISCHE LIRA VOR ZINSENTSCHEID UNTER DRUCK

Die türkische Lira ist vor dem Zinsentscheid unter Druck. Der Dollar kostet mit 5,82 Lira 0,5 Prozent mehr als am Vortag. Die türkische Notenbank will am Mittag über den Leitzins entscheiden.

************************************************************

11:14 HONGKONGER INTERBANKENZINSEN SO HOCH WIE NACH LEHMAN-PLEITE

Die anhaltenden Proteste in Hongkong gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz machen Anleger nervös. Am dortigen Geldmarkt stiegen die Zinsen für Interbanken-Kredite auf den höchsten Stand seit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers im Herbst 2008. Der Ein-Monats-Hibor erreichte 2,42286 Prozent und sein Pendant mit zwei Monaten Laufzeit 2,39286 Prozent.

***********************************************************

09:14 SPEKULATION UM AKTIENPLATZIERUNG DRÜCKT ADIDAS

Adidas gehört mit einem Kursminus von 1,6 Prozent zu den größten Verlierern im Dax. Händlern zufolge hat Großaktionär Groupe Bruxelles Lambert (GBL) Anteile verkauft.

***********************************************************

08:55 ZOLLSTREIT ZWISCHEN USA UND CHINA TREIBT GOLDPREIS

Wegen abflauender Hoffnungen auf eine Annäherung im Zollstreit der USA mit China greifen Anleger wieder verstärkt zu Gold. Die “Antikrisen-Währung” verteuert sich um 0,7 Prozent auf 1335,80 Dollar je Feinunze.

***********************************************************

08:47 GOLDMAN-EMFPEHLUNG BEFLÜGELT KLÖCKNER & CO.

Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs gibt Klöckner & Co. (KlöCo) Auftrieb. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel 4,6 Prozent auf 5,05 Euro. Die Experten der US-Bank stuften die Titel auf “Buy” von “Neutral” hoch, senkten das Kursziel allerdings von acht auf 6,20 Euro.

***********************************************************

07:50 US-RESERVEN UND NACHFRAGE-PROGNOSE DRÜCKEN ÖLPREIS

Ein überraschender Anstieg der US-Lagerbestände und eine gesenkte Nachfrage-Prognose der amerikanischen Energiebehörde EIA setzen dem Ölpreis am Mittwoch zu. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligt sich um 1,8 Prozent auf 61,19 Dollar je Barrel. Die EIA senkte ihre Bedarfsprognose für 2019 um 160.000 auf 1,22 Millionen Barrel pro Tag. Dem Branchenverband API zufolge wuchsen die US-Ölreserven um 4,9 Millionen Barrel. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)