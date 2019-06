BÖRSEN-TICKER-Zinsspekulationen drücken Renditen der Aussie-Bonds

Frankfurt, 13. Jun (Reuters) - Spekulationen auf eine Zinssenkung im Juli drücken die Renditen der australischen Anleihen. Die dreijährigen Papiere rentieren mit weniger als einem Prozent, das ist ein Rekordtief. ***************************************************** 07:50 AURUBIS NACH GEWINNWARNUNG SCHWÄCHER Die Aurubis-Titel geben nach einer Gewinnwarnung bei Lang & Schwarz 2,7 Prozent nach. Europas größte Kupferhütte hatte nach einem fehlgeschlagenen Investitionsprojekt seinen Vorstandschef entlassen und erklärte, das konjunkturelle Umfeld dürfte das Ergebnis im dritten Quartal und im Gesamtjahr belasten. ****************************************************** 07:31 MEHRERE AKTIEN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Euroshop 26,74 1,50 Prosiebensat 1 15,54 1,19 Hapag Lloyd 32,30 0,15 Jenoptik 28,20 0,35 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)