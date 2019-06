BÖRSEN-TICKER-Gewinnwarnung von Rivalen drückt auf Wacker-Aktien

Frankfurt, 13. Jun (Reuters) - Eine Gewinnwarnung beim norwegischen Rivalen Elkem belastet die Aktien von Wacker Chemie. Die Papiere geben knapp sechs Prozent nach. Elkem rechnet nach eigenen Angaben mit einem Rückgang des operativen Gewinns im zweiten Quartal um 25 Prozent. Die Entwicklungen am Silikonmarkt seien schwächer als erwartet, dabei spielten auch die jüngsten US-Strafzölle auf chinesische Importgüter eine Rolle. ********************************************************* 10:41 VARTA NACH KAPITALERHÖHUNG GEFRAGT Die Varta-Aktie legen 8,1 Prozent zu und sind damit Spitzenreiter im SDax. Der Batteriehersteller hat bei einer Kapitalerhöhung etwa 104 Millionen Euro eingesammelt und will mit dem Geld seine Produktionskapazitäten ausbauen. ********************************************************* 08:42 ÖLPREIS STEIGT NACH SCHIFFS-VORFALL IM GOLF VON OMAN Nach einem Schiffs-Vorfall im Golf von Oman steigt der Ölpreis. Nordseeöl der Sorte Brent und leichtes US-Öl verteuern sich um jeweils einen Dollar. ********************************************************** 08:31 ZINSSPEKULATIONEN DRÜCKEN RENDITEN DER AUSSIE-BONDS Spekulationen auf eine Zinssenkung im Juli drücken die Renditen der australischen Anleihen. Die dreijährigen Papiere rentieren mit weniger als einem Prozent, das ist ein Rekordtief. ***************************************************** 07:50 AURUBIS NACH GEWINNWARNUNG SCHWÄCHER Die Aurubis-Titel geben nach einer Gewinnwarnung bei Lang & Schwarz 2,7 Prozent nach. Europas größte Kupferhütte hatte nach einem fehlgeschlagenen Investitionsprojekt seinen Vorstandschef entlassen und erklärte, das konjunkturelle Umfeld dürfte das Ergebnis im dritten Quartal und im Gesamtjahr belasten. ****************************************************** 07:31 MEHRERE AKTIEN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Euroshop 26,74 1,50 Prosiebensat 1 15,54 1,19 Hapag Lloyd 32,30 0,15 Jenoptik 28,20 0,35 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)