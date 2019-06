BÖRSEN-TICKER-Chipwerte nach düsterem Broadcom-Ausblick schwächer

Frankfurt, 14. Jun (Reuters) - Anleger trennen sich nach einem düsteren Ausblick des US-Konzerns Broadcom von Chipwerten. Die Amerikaner rechnen wegen des Handelsstreits mit einer breiten Abschwächung der Chipnachfrage. Infineon geben im Frühhandel 1,4 Prozent nach, Dialog fallen um 2,5 Prozent. ************************************************************ DRILLISCH SETZEN NACH 5G-AUKTION AUFWÄRTSJAGD FORT 1&1 Drillisch steigen erneut und liegen bei Lang & Schwarz mit einem Plus von 1,8 Prozent an der MDax-Spitze. Börsianer sehen das Unternehmen nach dem Erwerb von Mobilfunk-Frequenzen als einer der Gewinner der Auktion des Bundes. Am Donnerstag hatten die Titel zeitweise 16,5 Prozent zugelegt. *********************************************** 7:09 BRENNTAG EX-DIVIDENDE Folgende Unternehmen werden am Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Brenntag AG 43,71 1,20 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)