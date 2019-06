BÖRSEN-TICKER-Bondrenditen fallen - Spanische Verzinsung auf Rekordtief

Frankfurt, 14. Jun (Reuters) - Angesichts zunehmender geopolitischer Risiken greifen Investoren verstärkt zu Anleihen. Im Gegenzug markieren die Renditen europäischer Bonds erneut mehrjährige Tiefststände. Die Verzinsung der zehnjährigen Bundesanleihen fällt um anderthalb Basispunkte auf minus 0,261 Prozent. Die spanischen Papiere rentieren erstmals unter 0,5 Prozent. ************************************************************ CHIPWERTE NACH DÜSTEREM BROADCOM-AUSBLICK SCHWÄCHER Anleger trennen sich nach einem düsteren Ausblick des US-Konzerns Broadcom von Chipwerten. Die Amerikaner rechnen wegen des Handelsstreits mit einer breiten Abschwächung der Chipnachfrage. Infineon geben im Frühhandel 1,4 Prozent nach, Dialog fallen um 2,5 Prozent. ************************************************************ DRILLISCH SETZEN NACH 5G-AUKTION AUFWÄRTSJAGD FORT 1&1 Drillisch steigen erneut und liegen bei Lang & Schwarz mit einem Plus von 1,8 Prozent an der MDax-Spitze. Börsianer sehen das Unternehmen nach dem Erwerb von Mobilfunk-Frequenzen als einer der Gewinner der Auktion des Bundes. Am Donnerstag hatten die Titel zeitweise 16,5 Prozent zugelegt. *********************************************** 7:09 BRENNTAG EX-DIVIDENDE Folgende Unternehmen werden am Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Brenntag AG 43,71 1,20 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)