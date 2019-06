MÄRKTE-Bericht über Übernahmeinteresse beflügelt UniQure-Aktie

Bangalore, 17. Jun (Reuters) - Ein Bericht über Kaufinteressenten beflügelt die Aktien des Gentherapie-Unternehmens UniQure. Die Papiere notieren vorbörslich 8,9 Prozent fester bei 79 Dollar. Das Unternehmen prüft derzeit alle Optionen, einschließlich eines Verkaufs, wie “Bloomberg” unter Berufung auf Insider berichtete. Mehrere Firmen hätten Interesse an UniQure und wollten so in den Gentherapie-Markt einsteigen. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen.

Gentherapien haben zum Ziel, korrigierende Gene in gestörte Zellen einzusetzen und so meist erblich übertragene Krankheiten zu heilen. UniQure arbeitet unter anderem an einem Mittel über eine Blutkrankheit. Gentherapien ziehen seit einiger Zeit verstärktes Interesse von großen Pharmakonzern auf sich. So kaufte Biogen Nightstar Therapeutics für 800 Millionen Dollar, Roche zahlte 4,3 Milliarden Dollar für Spark Therapeutics.