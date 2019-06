BÖRSEN-TICKER-Herunterstufung durch JPMorgan setzt Hella zu

Frankfurt, 19. Jun (Reuters) - Ein negativer Analystenkommentar macht Hella zu schaffen. Die Aktien verlieren im Geschäft von Lang & Schwarz 2,9 Prozent auf etwa 39,25 Euro. Die Analysten von JPMorgan senkten ihre Einstufung auf "Neutral" von "Overweight" und kürzten das Kursziel auf 44 von 53 Euro. *********************************************************** 07:21 ZAHLREICHE WERTE MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden an diesem Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Wirecard 155,00 0,20 Deutsche Wohnen 36,49 0,87 Knorr Bremse 98,35 1,75 ADO Properties 40,72 0,75 HHLA 22,38 0,80 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)