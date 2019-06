BÖRSEN-TICKER-Draghi-Euphorie schiebt BASF und Covestro weiter an

Frankfurt, 19. Jun (Reuters) - Mit Kursgewinnen von 1,3 beziehungsweise 2,4 Prozent gehören BASF und Covestro zu den Favoriten im Dax. Die beiden Chemiewerte profitieren erneut von der Hoffnung auf eine anziehende Konjunktur, sagte ein Börsianer. Am Dienstag hatte EZB-Chef Mario Draghi Zinssenkungen und neue Geldspritzen in Aussicht gestellt. Parallel dazu schürte US-Präsident Donald Trump Spekulationen auf eine Entspannung im Zollstreit mit China. *********************************************************** 09:39 PAYPAL-RIVALE ADYEN WEGEN AKTIENPLATZIERUNG IM MINUS Der Verkauf von Anteilen durch Altaktionäre schickt Adyen auf Talfahrt. Die Papiere des niederländischen Zahlungsabwicklers verlieren 3,7 Prozent auf 663,40 Euro. Die Eigner hatten die Papiere zu jeweils 670 Euro verkauft. Der Rivale Wirecard büßt 1,6 Prozent auf 152,55 Euro ein. *********************************************************** 09:14 NEGATIVE EINSTUFUNG BELASTET ZEISS MEDITEC Nach einer negativen Beurteilung durch Bank of America Merrill Lynch ziehen sich Anleger bei Carl Zeiss Meditec zurück. Die Aktien verlieren 3,8 Prozent auf 90,75 Euro. Die Analysten der US-Bank nahmen die Bewertung der Papiere mit "underperform" und einem Kursziel von 74 Euro auf. *********************************************************** 08:15 HERUNTERSTUFUNG DURCH JPMORGAN SETZT HELLA ZU Ein negativer Analystenkommentar macht Hella zu schaffen. Die Aktien verlieren im Geschäft von Lang & Schwarz 2,9 Prozent auf etwa 39,25 Euro. Die Analysten von JPMorgan senkten ihre Einstufung auf "Neutral" von "Overweight" und kürzten das Kursziel auf 44 von 53 Euro. *********************************************************** 07:21 ZAHLREICHE WERTE MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden an diesem Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Wirecard 155,00 0,20 Deutsche Wohnen 36,49 0,87 Knorr Bremse 98,35 1,75 ADO Properties 40,72 0,75 HHLA 22,38 0,80 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)