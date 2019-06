BÖRSEN-TICKER-Zinserhöhungsfantasien treiben Pfund Sterling

Frankfurt, 20. Jun (Reuters) - Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der Bank von England (BoE) schieben das Pfund Sterling an. Während der geldpolitischen Beratungen der Notenbank verteuert sich die Währung um 0,6 Prozent auf 1,2714 Dollar. Die BoE werde den Leitzins vorerst wohl nicht antasten, aber eine nahende Anhebung signalisieren, prognostizieren Experten. *********************************************************** 08:51 BERICHT ÜBER BÖRSENRÜCKZUG BEFLÜGELT ROCKET INTERNET Ein Bericht über Pläne zu einem möglichen Rückzug von der Börse treibt die Aktien von Rocket Internet. Die Papiere notieren im Frankfurter Frühhandel 6,5 Prozent fester. Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer will einem Bericht des "Manager Magazin" zufolge das Unternehmen von der Börse nehmen. ************************************************************ 08:35 HOCHSTUFUNG TREIBT FRESENIUS MEDICAL CARE Eine Hochstufung durch die Experten von Barclays treibt Fresenius Medical Care vorbörslich an die Dax-Spitze. Die Papiere notieren im Frankfurter Frühhandel 1,7 Prozent fester. Die Barclays-Analysten stufen die Papiere jetzt mit "Overweight" ein (bisher "Equal Weight") und hoben ihr Kursziel auf 81,50 von 71 Euro an. ************************************************************ 07:50 HÖHERE UMSATZPROGNOSE VERHILFT DELIVERY HERO ZU PLUS Die Aktien von Delivery Hero schnellen bei Lang & Schwarz um 10,5 Prozent nach oben. Der Essenslieferdienst hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr um 200 Millionen Euro angehoben. Bereits im April hatte das Unternehmen seine Vorhersage erhöht. ************************************************************ 07:32 BEFESA UND STRÖER EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Befesa 34,70 1,32 Ströer 64,20 3,50 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)