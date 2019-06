BÖRSEN-TICKER-Goldpreis steigt auf Sechs-Jahres-Hoch

Frankfurt, 25. Jun (Reuters) - Die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Iran sowie die Schwäche des Dollar schieben Gold erneut an. Der Preis des Edelmetalls steigt um 1,4 Prozent auf ein Sechs-Jahres-Hoch von 1438,63 Dollar je Feinunze.

08:30 BITCOIN STEIGT ERNEUT AUF 15-MONATS-HOCH

Bitcoin verteuert sich am Dienstag um 5,3 Prozent und ist mit 11.429 Dollar so teuer wie zuletzt vor 15 Monaten. Die Rally der vergangenen Wochen spiegele das sinkende Vertrauen der Investoren in klassische Anlagen wie Anleihen wider, sagt Anlagestratege Michael McCarthy vom Brokerhaus CMC. Seit April hat sich der Bitcoin-Kurs fast verdreifacht.