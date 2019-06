Frankfurt, 26. Jun (Reuters) - Die Bitcoin-Rally geht am Mittwoch weiter: Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verteuert sich um 14 Prozent und kostet mit 12.954,20 Dollar so viel wie zuletzt vor eineinhalb Jahren. “Anleger reißen sich um Bitcoin, als gäbe es keinen Morgen”, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles