BÖRSEN-TICKER-Iran-Krise und US-Lagerbestände treiben Ölpreis

Frankfurt, 26. Jun (Reuters) - Die wachsenden Spannungen zwischen den USA und Iran sowie ein überraschend starker Rückgang der US-Lagerbestände schieben den Ölpreis an. Brent verteuert sich um 1,6 Prozent auf 66,09 Dollar je Barrel.

08:31 AKTIENPLATZIERUNG SCHICKT JOST WERKE AUF TALFAHRT

Die Platzierung von 1,5 Millionen Anteilsscheinen durch Großaktionäre brockt Jost Werke im Frankfurter Frühhandel einen Kursverlust von 7,9 Prozent ein.

08:09 MÖGLICHE OFFERTE FÜR AUFZUGSSPARTE TREIBT THYSSEN

Ein Medienbericht über eine mögliche Offerte von Kone für die Aufzugssparte von Thyssenkrupp gibt den Aktien des deutschen Industriekonzerns Auftrieb. Sie gewinnen im Frankfurter Frühhandel 1,7 Prozent.

07:50 EVOTEC SETZEN SICH AN MDAX-SPITZE

Nach der Ausgabe eines 250 Millionen Euro schweren Schuldscheins steigen Anleger bei Evotec ein. Die Aktien gewinnen vorbörslich 1,5 Prozent.

07:43 VERKAUFSEMPFEHLUNG SETZT FRAPORT ZU

Ein negativer Analystenkommentar macht Fraport zu schaffen. Die Aktien verlieren vorbörslich 1,3 Prozent auf etwa 75,20 Euro. Die Experten der Berenberg Bank haben die Bewertung der Papiere mit “Sell” und einem Kursziel von 57 Euro aufgenommen.

07:38 BITCOIN STEUERT AUF 13.000ER MARKE ZU

Die Bitcoin-Rally geht am Mittwoch weiter: Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verteuert sich um 14 Prozent und kostet mit 12.954,20 Dollar so viel wie zuletzt vor eineinhalb Jahren. “Anleger reißen sich um Bitcoin, als gäbe es keinen Morgen”, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)