BÖRSEN-TICKER-TLG Immobilien mit größtem Kursrutsch seit 2015

Frankfurt, 27. Jun (Reuters) - Eine 222 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung brockt TLG Immobilien den größten Kursrutsch seit mehr als vier Jahren ein. Die Aktien fallen um 8,5 Prozent auf ein Vier-Monats-Tief von 15,15 Euro. *********************************************************** 09:13 BAYER MIT GRÖSSTEM KURSSPRUNG SEIT ANFANG JANUAR Die Hoffnung der Anleger auf eine raschere Beilegung der Glyphosat-Streitigkeiten beschert Bayer den größten Kurssprung seit einem halben Jahr. Die Aktie steigt um 6,7 Prozent auf 59,74 Prozent. *********************************************************** 08:07 CONTINENTAL RUTSCHEN ANS DAX-ENDE Mit einem Kursverlust von 1,1 Prozent auf etwa 125,50 Euro sind Continental Schlusslicht im Dax. Die Analysten der HSBC senkten ihr Kursziel auf 145 von 155 Euro. *********************************************************** 07:31 EINIGE WERTE MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Aroundtown 7,55 0,25 Grand City Properties 20,80 0,77 Cancom 45,88 0,50