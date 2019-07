BÖRSEN-TICKER-Takkt setzen Erholungskurs fort

Frankfurt, 05. Jul (Reuters) - Mit einem Kursplus von 2,5 Prozent setzen sich die Aktien von Takkt an die Spitze des SDax. Damit notieren sie aber immer noch etwa 13 Prozent unter ihrem Niveau von Mitte April.

***********************************************************

08:58 BÖRSE SYDNEY STEUERT AUF REKORDHOCH ZU

Spekulationen auf fallende Zinsen geben australischen Aktien erneut Auftrieb. Der Leitindex der Börse Sydney schließt 0,5 Prozent im Plus bei 6751,30 Punkten und liegt damit nur noch rund 100 Zähler unter dem Rekordhoch von 2007. Sein neuseeländisches Pendant markiert mit 10.630,96 Stellen den sechsten Tag in Folge ein Rekordhoch.

***********************************************************

08:24 EISENERZPREIS ERNEUT AUF TALFAHRT - GEWINNMITNAHMEN

Nach der jüngsten Rally machen weitere Eisenerz-Anleger Kasse. Der chinesische Future verliert 7,4 Prozent auf 816 Yuan (118 Dollar), nachdem er am Freitag auf ein Rekordhoch von 911,50 Yuan (132 Dollar) gestiegen war.

***********************************************************

08:07 OSRAM SETZEN SICH ERNEUT AN MDAX-SPITZE

Nach der positiven Reaktion des Managements auf das Übernahmeangebot steigen weitere Anleger bei Osram ein. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel 2,5 Prozent auf 33,32 Euro.

***********************************************************

07:48 KURSZIEL-ANHEBUNG GIBT DEUTZ VORBÖRSLICH AUFTRIEB

Ein positiver Analystenkommentar hievt Deutz an die SDax-Spitze. Die Aktien gewinnen am Freitag vorbörslich zwei Prozent auf etwa 8,80 Euro. Die Experten von HSBC hoben ihr Kursziel auf 10,80 von 10,10 Euro an. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)