BÖRSEN-TICKER-Danske Bank nach Gewinnwarnung unter Druck

Frankfurt, 09. Jul (Reuters) - Gekappte Gewinnziele setzen Danske Bank zu. Die Aktien verlieren in Kopenhagen 3,8 Prozent auf 100,25 Kronen.

09:20 DEUTSCHE BANK ERNEUT AUF TALFAHRT

Am zweiten Tag nach Verkündung einer Schrumpfkur geht es für die Aktien der Deutschen Bank erneut bergab. Sie verlieren am Dienstag 1,6 Prozent. Börsianern zufolge muss das Geldhaus beweisen, dass es den Umbau wie geplant umsetzen kann.