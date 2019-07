BÖRSEN-TICKER-Hochstufung durch UBS treibt Deutsche Bank

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - Deutsche Bank liegen nach einer Hochstufung fester. Die Titel gewinnen im Frankfurter Frühhandel 1,7 Prozent und sind damit Dax-Favorit. Händlern zufolge hilft eine positive Bewertung von UBS. Die Analysten stuften die Titel auf "Neutral" von "Sell" herauf und erhöhten das Kursziel auf 6,60 Euro von 5,70 Euro. ********************************************* 7:34 FIELMANN EX-DIVIDENDE Folgende Unternehmen werden am Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro Fielmann 65,70 1,90 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)