BÖRSEN-TICKER-Dow Jones und S&P 500 eröffnen auf Rekordhochs

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - Der von Zinssenkungsfantasien befeuerte Höhenflug der Wall Street geht weiter: Dow Jones und S&P 500 markieren zur Eröffnung mit 27.174,73 und 3004,47 Punkten jeweils den dritten Tag in Folge ein Rekordhoch. *********************************************************** 12:49 FORD WEGEN VW-ALLIANZ VORBÖRSLICH GEFRAGT Aktien von Ford steigen in New York vorbörslich um ein Prozent, nachdem Volkswagen Insidern zufolge Milliarden in die lange erwartete Elektro-Allianz stecken will. ************************************************************ 11:38 PFUND STEUERT AUF ZEHNTEN WOCHENVERLUST IN FOLGE ZU Das britische Pfund bleibt wegen der Unsicherheiten rund um den Brexit und der Aussicht auf sinkende Zinsen unter Druck. Die Devise tritt mit 1,2525 Dollar auf der Stelle und steuert auf den zehnten Wochenverlust in Folge zu. Die britische Notenbank wird bei einem ungeordneten Brexit die Zinsen womöglich rasch nahe null Prozent senken. Dies sei ein denkbares Szenario, sagte der Notenbanker Gertjan Vlieghe am Freitag in London. Die Leitzinsen auf der Insel liegen aktuell bei 0,75 Prozent. ********************************************************* 09:26 ÖLPREISE ZIEHEN AN - STURM "BARRY" IM ANMARSCH Die Ölpreise ziehen an. Anleger spekulieren wegen eines Sturms im Golf von Mexiko auf ein verknapptes Angebot. Brent und WTI verteuern sich jeweils um 0,8 Prozent auf 67,02 und 60,64 Dollar je Barrel. Wegen des Tropensturms "Barry" haben Ölfirmen in der Region ihre Produktion bereits um 53 Prozent nach unten gefahren. Zudem belasten die Spannungen zwischen den USA und dem Iran die Preise. ********************************************************** 08:23 HOCHSTUFUNG DURCH UBS TREIBT DEUTSCHE BANK Deutsche Bank liegen nach einer Hochstufung fester. Die Titel gewinnen im Frankfurter Frühhandel 1,7 Prozent und sind damit Dax-Favorit. Händlern zufolge hilft eine positive Bewertung von UBS. Die Analysten stuften die Titel auf "Neutral" von "Sell" herauf und erhöhten das Kursziel auf 6,60 Euro von 5,70 Euro. ********************************************* 07:34 FIELMANN EX-DIVIDENDE Folgende Unternehmen werden am Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Fielmann 65,70 1,90 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)