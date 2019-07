BÖRSEN-TICKER-Domino's Pizza nach Zahlen schwächer

Frankfurt, 16. Jul (Reuters) - Nach der Vorlage der Quartalsergebnisse geben die Aktien von Domino’s Pizza vorbörslich 5,8 Prozent nach. Das US-Unternehmen hat weniger Umsatz erwirtschaftet als von Refinitiv befragte Analysten erwartet hatten.

*********************************************************

13:08 FURCHT VOR NO-DEAL-BREXIT LASTET AUF PFUND

Die zunehmende Angst vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union lastet auf dem Pfund. Die britische Währung gibt zum Dollar 0,8 Prozent auf 1,2409 nach und steuert auf den größten Tagesverlust seit März zu.

***********************************************************

09:51 GOLDMAN-SCHELTE SCHICKT FIAT AUF TALFAHRT

Eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs macht Fiat Chrysler zum Schlusslicht des Mailänder Leitindex. Die Aktie verliert 3,3 Prozent.

***********************************************************

07:56 GOLDMAN-VERKAUFSEMPFEHLUNG SETZT DAIMLER ZU

Ein negativer Analystenkommentar macht Daimler zu schaffen. Die Aktien verlieren vorbörslich 1,2 Prozent auf etwa 45,50 Euro und sind damit Dax-Schlusslicht. Die Experten von Goldman Sachs stufen die Titel mit “Sell” ein und setzen das Kursziel auf 42 Euro.

***********************************************************

07:53 GEWINNMITNAHMEN DRÜCKEN CARL ZEISS MEDITEC

Nach der jüngsten Kursrally machen Anleger bei Carl Zeiss Meditec Kasse. Die Aktien fallen am Dienstag vorbörslich um 1,2 Prozent, nachdem sie am Montag dank überraschend starker Zahlen rund zehn Prozent zugelegt hatten. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)