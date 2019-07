BÖRSEN-TICKER-Netflix brechen nach Zahlen ein

Frankfurt, 18. Jul (Reuters) - Anleger strafen Netflix ab. Die Papiere stürzen vorbörslich in New York um 10,5 Prozent ab. Das US-Filmportal hat erstmals seit acht Jahren US-Streaming-Kunden verloren und die Ziele für neue Abonnenten in Übersee verfehlt.

**********************************************************

12:34 ANLEGER DECKEN SICH NACH BERICHT ÜBER TANKER MIT ÖL EIN

Am Ölmarkt macht sich nach Medienberichten über einen durch iranische Revolutionsgarden gestoppten ausländischen Tanker im Golf die Furcht vor Versorgungsengpässen breit. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 0,9 Prozent auf 64,25 Dollar je Barrel, nachdem sie zuvor schwächer notiert hatte. Der Preis für US-Leichtöl WTI steigt um 0,6 Prozent auf 57,13 Dollar.

7:59 HEIDELDRUCK NACH ZAHLEN SCHWÄCHER

Die gekappte Gewinnprognose lastet auf den Papieren der Heidelberger Druckmaschinen. Sie geben bei Lang & Schwarz 4,9 Prozent nach. Das Unternehmen geht nunmehr davon aus, dass im Gesamtjahr nur noch eine schwarze Null möglich ist. Noch im Juni hatte der Konzern ein Ergebnis auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt, das war ein Gewinn von 21 Millionen Euro.

*************************************************************

07:43 HÄNDLER - HERABSTUFUNG BELASTET DRILLISCH-AKTIEN

Die Aktien von 1&1 Drillisch geben bei Lang & Schwarz 2,3 Prozent nach. Händlern zufolge wurden sie von der australischen Investmentbank Macquarie auf “underperform” herabgestuft. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)