BÖRSEN-TICKER-Sartorius blickt optimistischer nach vorn - Aktie steigt

Frankfurt, 19. Jul (Reuters) - Der Laborausrüster Sartorius blickt optimistischer nach vorn und beflügelt damit seine Aktie. Die Papiere legen bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent zu. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzplus im Gesamtjahr von zehn bis 14 Prozent, bislang hatte es sieben bis elf Prozent vorhergesagt. ******************************************************* 07:58 PESSIMISTISCHERER AUSBLICK MACHT SOFTWARE AG ZU SCHAFFEN Die Aktien der Software AG geben bei Lang & Schwarz 5,1 Prozent nach. Deutschlands zweitgrößter Software-Konzern rechnet mit weniger Wachstum in einem Geschäftsbereich und verschreckt damit die Anleger. ***************************************************** 07:25 SÜDZUCKER MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Unternehmen werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Südzucker 13,53 0,20 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)