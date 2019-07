BÖRSEN-TICKER-Bayer profitiert von Gerichtsentscheid

Frankfurt, 19. Jul (Reuters) - Die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer legen nach der vorläufigen Entscheidung einer US-Richterin in einem Glyphosatfall zu. Sie notieren vorbörslich 1,5 Prozent fester. Das Gericht schlage in dem Fall Pilliod vor, die Schadenersatzzahlungen zu reduzieren, teilte das Unternehmen mit. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. ******************************************************** 07:54 SARTORIUS BLICKT OPTIMISTISCHER NACH VORN - AKTIE STEIGT Der Laborausrüster Sartorius blickt optimistischer nach vorn und beflügelt damit seine Aktie. Die Papiere legen bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent zu. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzplus im Gesamtjahr von zehn bis 14 Prozent, bislang hatte es sieben bis elf Prozent vorhergesagt. ******************************************************* 07:58 PESSIMISTISCHERER AUSBLICK MACHT SOFTWARE AG ZU SCHAFFEN Die Aktien der Software AG geben bei Lang & Schwarz 5,1 Prozent nach. Deutschlands zweitgrößter Software-Konzern rechnet mit weniger Wachstum in einem Geschäftsbereich und verschreckt damit die Anleger. ***************************************************** 07:25 SÜDZUCKER MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Unternehmen werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Südzucker 13,53 0,20 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)