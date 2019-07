BÖRSEN-TICKER-Do & Co mit Dividendenabschlag gehandelt

Frankfurt, 22. Jul (Reuters) - Die Aktien von Do & Co werden an diesem Montag mit einem Dividendenabschlag von 0,85 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Freitagsschluss von 82,30 Euro bedeutet dies ein Minus von einem Prozent.

***********************************************************

08:12 HEIDELBERGER DRUCK ERNEUT IM MINUS

Die gekappten Ergebnisziele setzen Heidelberger Druck erneut zu. Die Aktien verlieren im Frankfurter Frühhandel 2,6 Prozent.

***********************************************************

07:32 IRAN-KRISE TREIBT ÖLPREIS

Die Festsetzung eines britischen Tankers durch Iran macht Rohöl-Anleger nervös. Brent verteuert sich um 1,4 Prozent auf 63,34 Dollar je Barrel. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)