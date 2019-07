BÖRSEN-TICKER-Hochstufung gibt Software AG Auftrieb

Frankfurt, 22. Jul (Reuters) - Ein positiver Analystenkommentar ermuntert Anleger zum Einstieg bei Software AG. Die Aktien steigen um 2,21 Prozent auf 26,32 Euro. Die Experten von Barclays Bank haben die Titel auf “Overweight” von “Equal-Weight” hochgestuft und das Kursziel von 33,50 Euro bekräftigt.

***********************************************************

08:32 DO & CO MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT

Die Aktien von Do & Co werden an diesem Montag mit einem Dividendenabschlag von 0,85 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Freitagsschluss von 82,30 Euro bedeutet dies ein Minus von einem Prozent.

***********************************************************

08:12 HEIDELBERGER DRUCK ERNEUT IM MINUS

Die gekappten Ergebnisziele setzen Heidelberger Druck erneut zu. Die Aktien verlieren im Frankfurter Frühhandel 2,6 Prozent.

***********************************************************

07:32 IRAN-KRISE TREIBT ÖLPREIS

Die Festsetzung eines britischen Tankers durch Iran macht Rohöl-Anleger nervös. Brent verteuert sich um 1,4 Prozent auf 63,34 Dollar je Barrel. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)