BÖRSEN-TICKER-Einigung im US-Etatstreit treibt Dollar an

Frankfurt, 23. Jul (Reuters) - Aus Erleichterung über die Einigung im US-Haushaltsstreit decken sich Anleger wieder mit der Weltleitwährung ein. Der Dollar-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 97,571 Punkte. Im Gegenzug machen Gold-Anleger Kasse. Das Edelmetall verbilligt sich um 0,4 Prozent auf 1419,40 Dollar je Feinunze.

11:13 MÖGLICHE ENTSPANNUNG IM HUAWEI-STREIT TREIBT CHIPWERTE

Die Aussicht auf eine Lockerung des US-Banns gegen den chinesischen Netzwerkbauer und Smartphone-Hersteller Huawei ermuntert Anleger zum Einstieg in Chipwerte. Im Windschatten ihrer US-Konkurrenten gewinnen die Titel von Infineon und STMicro bis zu 3,9 Prozent. Der europäische Branchenindex legt 1,2 Prozent zu.

09:52 CONTI TROTZ PROGNOSE-SENKUNG AUF ERHOLUNGSKURS

Eine Prognose-Senkung bringt die Continental-Aktie nicht von ihrem Erholungskurs ab. Sie setzt sich mit einem Plus von 5,4 Prozent an die Spitze des Dax. “Da wurde in den vergangenen Wochen viel vorweggenommen”, sagt ein Börsianer. Nachdem die allgemein erwartete Warnung endlich raus sei, schlössen Anleger Wetten auf weitere Kursverluste ab.

07:40 NEUER AKTIENRÜCKKAUF GIBT S&T AUFTRIEB

Ein neues Aktienrückkauf-Programm im Volumen von maximal 30 Millionen Euro schiebt S&T an. Die Aktien gewinnen vorbörslich 1,1 Prozent.

07:31 AT&S MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT

Die Aktien von AT&S werden an diesem Dienstag mit einem Dividendenabschlag von 0,60 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Vortagesschluss von 13,98 Euro bedeutet dies ein Minus von 4,3 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)