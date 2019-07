BÖRSEN-TICKER-Gute Zahlen hieven Kion-Aktien nach oben

Frankfurt, 25. Jul (Reuters) - Der Gabelstapler- und Lagertechnik-Hersteller Kion sieht sich nach einem Plus bei Gewinn und Umsatz auf Kurs. Die Aktien schnellen im Frankfurter Frühhandel um 7,1 Prozent nach oben.

08:38 BASF SIEHT DUNKLE WOLKEN AM HORIZONT - AKTIE FÄLLT

Der Chemiekonzern BASF stellt sich auf schwere Zeiten ein und verschreckt damit die Aktionäre. Die Papiere geben im Frankfurter Frühhandel 1,8 Prozent nach.

08:08 GEWINNPLUS KOMMT BEI VW-ANLEGERN GUT AN

Ein kräftiges Gewinnplus kommt bei den Volkswagen-Aktionären gut an. Die Aktien legen im Frankfurter Frühhandel 0,9 Prozent zu. Das Unternehmen hat vor Sondereinflüssen mit zehn Milliarden Euro 1,9 Prozent mehr als vor Jahresfrist verdient.

07:56 GEWINNRÜCKGANG LASTET AUF ADVA-OPTICAL-AKTIEN

Ein Gewinnrückgang lastet auf den Aktien des Netzwerkausrüsters Adva Optical. Sie geben bei Lang & Schwarz 2,1 Prozent nach. Das Betriebsergebnis sank im abgelaufenen Quartal um 39 Prozent auf 2,5 Millionen Euro.

07:47 AKTIEN VON HELLA NACH ZAHLEN FESTER

Der Autozulieferer Hella hat seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/29 auf 6,8 Milliarden Euro gesteigert und traut sich für das laufende Jahr Erlöse von 6,5 bis sieben Milliarden Euro zu. Die Aktien notieren bei Lang & Schwarz 1,7 Prozent fester.

07:43 AIXTRON ERWARTET HÖHERE PROFITABILITÄT - AKTIE STEIGT

Der Chipanlagenbauer Aixtron hofft auf bessere Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte und rechnet mit einer Gewinnmarge am oberen Ende der zuletzt vorhergesagten Spanne. Die Aktie legt bei Lang & Schwarz um 5,2 Prozent zu. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)