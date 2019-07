BÖRSEN-TICKER-Trump lehnt Zollerleichterung für Apple ab

Frankfurt, 26. Jul (Reuters) - US-Präsident Donald Trump lehnt Zollausnahmen für Apple-Teile ab. “Macht sie in den USA, keine Zölle!”, twittert er. Die Apple-Aktien geben einen großen Teil ihrer Gewinne ab und notieren noch 0,7 Prozent im Plus.

*********************************************************

09:37 VODAFONE-AKTIE WINKT GRÖSSTER TAGESGEWINN SEIT 2008

In der Hoffnung auf Zusatz-Einnahmen aus einem Börsengang des Geschäfts mit Mobilfunk-Masten steigen Anleger bei Vodafone ein. Die Aktien gewinnen 8,5 Prozent und steuern auf den größten Tagesgewinn seit fast elf Jahren zu.

***********************************************************

07:50 ECKERT & ZIEGLER NEHMEN HÖHENFLUG WIEDER AUF

Nach vorübergehenden Gewinnmitnahmen steigen Anleger wieder bei Eckert & Ziegler ein. Die Titel gewinnen vorbörslich 2,6 Prozent auf etwa 128,50 Euro. Am Donnerstag hatten sie 9,5 Prozent nachgegeben. Als Reaktion auf ihre Prognose-Anhebung vom Montagabend verteuerten sich die Papiere zeitweise um gut ein Drittel und erreichten ein Rekordhoch von 139 Euro.

***********************************************************

07:35 GESENKTE STRAFE IN GLYPHOSAT-PROZESS HILFT BAYER

Die deutlich gesenkte Schadenersatzzahlung in einem Glyphosat-Verfahren hievt Bayer am Freitag an die Dax-Spitze. Die Aktien gewinnen vorbörslich 1,8 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)