BÖRSEN-TICKER-Türkische Lira vor Fed-Entscheid im Aufwind

Frankfurt, 30. Jul (Reuters) - Die türkische Lira legt vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank zu, der Dollar gibt im Gegenzug nach. Er kostet 5,2728 Lira, das sind 0,7 Prozent weniger als am Vortag. Am Markt wird für Mittwoch mit einer Zinssenkung in den USA um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

08:03 FURCHT VOR UNGEREGELTEM BREXIT DRÜCKT PFUND

Die Furcht vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU drückt das britische Pfund. Die Währung kostet mit 1,2122 Dollar 0,7 Prozent weniger als am Vortag. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)