BÖRSEN-TICKER-NXP Semiconductors nach Quartalszahlen im Minus

Frankfurt, 30. Jul (Reuters) - Die Papiere des Chipherstellers NXP Semiconductors geben vorbörslich fast sieben Prozent nach. Das Unternehmen bekommt eine schwächere Nachfrage unter anderem aus der Autobranche zu spüren und hat im zweiten Quartal weniger verdient als von Analysten erwartet. Seit Jahresauftakt sind die Papiere 42,7 Prozent gestiegen, während der Nasdaq-Index im gleichen Zeitraum lediglich 25 Prozent zugelegt hat.

************************************************************

13:04 MERCK-AKTIEN FESTER - GEWINN STEIGT KRÄFTIG

Die Aktien des US-Pharmakonzerns Merck legen vorbörslich 4,9 Prozent zu. Das Unternehmen hat dank einer anziehenden Nachfrage nach dem Krebsmedikament Keytruda und nach Impf-Mitteln den Gewinn um 56,4 Prozent gesteigert.

***********************************************************

10:24 TÜRKISCHE LIRA VOR FED-ENTSCHEID IM AUFWIND

Die türkische Lira legt vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank zu, der Dollar gibt im Gegenzug nach. Er kostet 5,2728 Lira, das sind 0,7 Prozent weniger als am Vortag. Am Markt wird für Mittwoch mit einer Zinssenkung in den USA um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

************************************************************

08:03 FURCHT VOR UNGEREGELTEM BREXIT DRÜCKT PFUND

Die Furcht vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU drückt das britische Pfund. Die Währung kostet mit 1,2122 Dollar 0,7 Prozent weniger als am Vortag. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)