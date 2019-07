MÄRKTE-Capital-One-Aktien nach Hackerangriff im Minus

Frankfurt, 30. Jul (Reuters) - Die Aktien der US-Bank Capital One Financial sind nach einem Hackerangriff auf Talfahrt gegangen. Die Papiere gaben am Dienstag vorbörslich 4,8 Prozent nach. Eine Hackerin habe die Daten von etwa 100 Millionen Kunden in den USA und sechs Millionen Kunden in Kanada erbeutet, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Der Vorfall koste zwischen 100 und 150 Millionen Dollar. Bei dem Angriff seien Namen und Adressen erbeutet worden, zudem seien einige Sozialversicherungsnummern und Kontonummern in die Hände der Angreiferin gelangt. Sie habe aber keinen Zugang zu den Kreditkartendaten erhalten. Bei der Hackerin handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um eine 33-Jährige aus Seattle. Sie sei festgenommen worden. Ihr Motiv war zunächst unklar. (Reporter: Uday Sampath und Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)

