MÄRKTE-Under Armour schraubt Nordamerika-Prognose herab - Aktie fällt

Bangalore, 30. Jul (Reuters) - Der Adidas-Rivale Under Armour rechnet angesichts der harten Konkurrenz mit einem geringeren Umsatz auf seinem wichtigsten Markt Nordamerika und schickt damit die Aktie auf Talfahrt. Die Papiere des Sportartikelherstellers verloren am Dienstag im vorbörslichen Handel mehr als zehn Prozent. Das Unternehmen, zu dessen Konkurrenten auch Nike gehört, geht nun davon aus, im Gesamtjahr in Nordamerika etwas weniger Umsatz zu erwirtschaften, bislang hatte es stabile Erlöse vorhergesagt. An der Prognose für die gesamte Geschäftsentwicklung hält das Management aber fest.

Bereits im abgelaufenen Quartal lief es bei Under Armour auf dem Heimatmarkt schlechter als bei den Konkurrenten: Der Umsatz sank um drei Prozent, während Nike in Nordamerika sieben Prozent mehr Erlöse erwirtschaftete. Von Refinitiv befragte Experten hatten nicht mit einem derart schwachen Abschneiden gerechnet. Neil Saunders, Direktor beim Analysehaus GlobalData, sagte, immer mehr Firmen drängten in die Sportmode-Branche. "Deswegen muss Under Armour ein klareres Profil bekommen." Das Unternehmen aus Baltimore hatte zuletzt in neue Läden und Online-Shops weltweit investiert. In Europa und Asien zahlte sich das aus. Der Umsatz stieg weltweit in den vergangenen drei Monaten auf 1,19 Milliarden Dollar von 1,17 Milliarden vor Jahresfrist, der Verlust sank auf 17,3 Millionen Dollar von 95,5 Millionen.