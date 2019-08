Frankfurt, 01. Aug (Reuters) - Die offizielle Verkündung der 27 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Refinitiv hievt LSE am Donnerstag auf ein Rekordhoch. Die Aktie steigt in London um 7,9 Prozent auf 7152 Pence. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

