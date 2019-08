BÖRSEN-TICKER-GM nach Zahlen auf Zwölf-Monats-Hoch

Frankfurt, 01. Aug (Reuters) - Ein Quartalsgewinn über Markterwartungen hievt die Aktien von General Motors (GM) auf den höchsten Stand seit rund einem Jahr. Sie steigen im vorbörslichen US-Geschäft um 2,9 Prozent auf 41,50 Dollar. Dank einer hohen Nachfrage nach ertragsstarken Pickups und SUVs machte der Autobauer einen Quartalsgewinn von 2,41 Milliarden Dollar.

12:30 ZALANDO MIT GRÖßTEM KURSSPRUNG SEIT SECHS MONATEN

Dank angehobener Geschäftsziele schreien Zalando-Anleger vor Glück: Die Aktie steigt um knapp 16 Prozent auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 48,31 Euro. Das ist der größte Kurssprung seit einem halben Jahr.

09:45 REFINITIV-DEAL HIEVT LSE AUF REKORDHOCH

Die offizielle Verkündung der 27 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Refinitiv hievt LSE am Donnerstag auf ein Rekordhoch. Die Aktie steigt in London um 7,9 Prozent auf 7152 Pence.