BÖRSEN-TICKER-Yuan fällt wegen Zollstreit auf 11-1/2-Jahres-Tief

Frankfurt, 05. Aug (Reuters) - Die Eskalation des Zollstreits mit den USA drückt den Kurs der chinesischen Währung auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2008. Im Gegenzug verteuert sich der Dollar um 1,4 Prozent und überspringt die psychologisch wichtige Marke von sieben Yuan auf 7,0424 Yuan.

***********************************************************

07:44 GEWINNMITNAHMEN DRÜCKEN METRO

Nach dem jüngsten Kurssprung machen Metro-Anleger Kasse. Die Aktien fallen am Montag vorbörslich um 3,9 Prozent, nachdem sie am Freitag neun Prozent zugelegt hatten. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)