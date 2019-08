BÖRSEN-TICKER-Höhere Prognose treibt Aktien von Carl Zeiss Meditec

Frankfurt, 09. Aug (Reuters) - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec blickt nach einem Umsatz- und Gewinnplus in den ersten neun Monaten optimistischer auf das Gesamtjahr. Das Umsatzplus werde am oberen Ende der Spanne von 1,35 bis 1,42 Milliarden Euro oder leicht darüber liegen, die Gewinnmarge werde besser ausfallen als im April angekündigt, erklärte das Unternehmen. Die Aktien schnellen um 9,7 Prozent nach oben.

08:14 REGIERUNGSKRISE TREIBT VERZINSUNG IN ITALIEN HOCH

Die Regierungskrise in Italien treibt die Rendite der italienischen Staatsanliehen nach oben. Der Aufschlag der zehnjährigen Papiere zu den deutschen Staatsanleihen lag mit 215 Basispunkten zeitweise so hoch wie seit fünf Wochen nicht.

********************************************************

07:49 FREENET-AKTIE FESTER - GESCHÄFT IM HALBJAHR STABIL

Der Mobilfunkanbieter Freenet rechnet nach einem Plus bei Gewinn und Umsatz in der ersten Jahreshälfte mit stabilen Geschäften im Gesamtjahr. Die Papiere gewinnen bei Lang & Schwarz 2,4 Prozent. “Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2019 liegen im Rahmen unserer Erwartungen, daher halten wir an unserer Prognose für das laufende Geschäftsjahr fest”, erklärte Freneet-Chef Christoph Vilanek.

*********************************************************

07:39 BECHTLE ERWARTET GUTE GESCHÄFTE - AKTIE STEIGT

Der Softwarekonzern Bechtle erwartet für das laufende Jahr deutlich mehr Umsatz und Gewinn als im Vorjahr. Die Aktien legten bei Lang & Schwarz 4,8 Prozent zu. In der ersten Jahreshälfte stiegen Umsatz und Betriebsgewinn um 30 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)