BÖRSEN-TICKER-Steigende Kosten bei Ceconomy - Aktie bricht ein

Frankfurt, 13. Aug (Reuters) - Die Aktien der Elektronikhandelsholding Ceconomy geben 8,9 Prozent nach und gehören zu den schwächsten Werten im MDax. Die Muttergesellschaft von Media Markt und Saturn hat zuletzt etwas weniger Umsatz erwirtschaftet. Zudem sorgt das laufende Sparprogramm im dritten Quartal für Kosten von 80 Millionen Euro.

09:36 KARRIERE-NETZWERK NEW WORK NACH ZAHLEN IM MINUS

Die Aktien des Karriere-Netzwerks New Work brechen um mehr als neun Prozent ein. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr Gewinn und Umsatz um jeweils knapp 20 Prozent gesteigert. Die Zahlen fielen nach Einschätzung eines Händlers in etwa so aus wie erwartet. Allerdings würden nur wenige Aktien gehandelt, das überzeichne die Kursbewegung.

09:25 GOLD SO TEUER WIE SEIT SECHS JAHREN NICHT

Die Risikoscheu der Anleger treibt den Goldpreis in die Höhe. Eine Feinunze kostet mit 1524,45 Dollar so viel wie seit mehr als sechs Jahren nicht mehr.

08:43 DR. HÖNLE MIT GEWINNEINBRUCH - AKTIE FÄLLT

Die Aktien des UV-Spezialisten Dr. Hönle Aktien geben im Frankfurter Frühhandel 2,7 Prozent nach. Das Unternehmen gab für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres Einbußen bei Gewinn und Umsatz bekannt. Seinen Ausblick für das Gesamtjahr hatte es erst Ende Juli zum zweiten Mal nach unten korrigiert.

08:12 AKTIEN VON ECKERT & ZIEGLER NACH ZAHLEN FESTER

Die Medizintechnik-Firma Eckert & Ziegler hat ihren Gewinn im ersten Halbjahr um 57 Prozent auf 2,55 Euro je Aktie gesteigert, der Umsatz legte um zehn Prozent zu. Die Papiere gewinnen im Frankfurter Frühhandel um 3,3 Prozent.

07:47 AAREAL BANK HÄLT AN AUSBLICK FEST - AKTIE STEIGT

Die Aktien der Aareal Bank legen bei Lang & Schwarz 2,5 Prozent zu. Der Immobilienfinanzierer sieht sich trotz eines geringeren Neugeschäfts auf Kurs zu seinen Jahreszielen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)