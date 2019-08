Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Die Aktien des Versicherers Admiral sind die Favoriten am britischen Aktienmarkt. Mit einem Plus von 3,6 Prozent sind sie größter Gewinner im Londoner Leitindex Footsie. Der Konzern hat Kunden im Inland hinzugewonnen und sein Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr um vier Prozent gesteigert. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

