BÖRSEN-TICKER-Dax fällt auf Viereinhalb-Monats-Tief

Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Rezessionsängste drücken die Aktienmärkte tiefer ins Minus. Der Dax fällt um 1,9 Prozent auf 11.525 Punkte. Damit notiert er so niedrig wie seit rund viereinhalb Monaten nicht mehr. Der EuroStoxx50 gibt 1,8 Prozent auf 3297 Zähler nach. Am US-Anleihemarkt sendete eine sogenannte inverse Zinskurve Rezessionssignale: Die Rendite der zweijährigen Bonds lag erstmals seit 2007 über der Rendite der zehnjährigen Anleihen.

***********************************************************

10:08 BRITISCHER VERSICHERER ADMIRAL NACH GEWINNPLUS GEFRAGT

Die Aktien des Versicherers Admiral sind die Favoriten am britischen Aktienmarkt. Mit einem Plus von 3,6 Prozent sind sie größter Gewinner im Londoner Leitindex Footsie. Der Konzern hat Kunden im Inland hinzugewonnen und sein Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr um vier Prozent gesteigert. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)