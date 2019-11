BÖRSEN-TICKER-Pinterest nach enttäuschenden Zahlen auf Rekordtief

Frankfurt, 01. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

11.10 Uhr - Enttäuschende Geschäftszahlen drücken Pinterest im vorbörslichen US-Geschäft auf ein Rekordtief von 20,08 Dollar. Die Aktien der Foto-Onlineplattform verlieren 22,5 Prozent und steuern auf den größten Tagesverlust seit dreieinhalb Jahren zu.

08.40 Uhr - Ein zurückhaltender Ausblick auf die Entwicklung des operativen Gewinns setzt Delivery Hero erneut unter Druck. Die Aktie des Essenslieferanten baut ihre jüngsten Verluste aus und verliert im Frankfurter Frühhandel 2,5 Prozent. Das Unternehmen rechnet für 2019 mit einem Betriebsgewinn am unteren Ende der angepeilten Spanne von 370 bis 420 Millionen Euro.

07.35 Uhr - Nach dem jüngsten Kursrutsch bei Salzgitter nutzen Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg. Die Aktien des Stahlkonzerns steigen am Freitag vorbörslich um 2,3 Prozent. In den vergangenen Tagen hatten sie insgesamt 4,4 Prozent verloren. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)