BÖRSEN-TICKER-Rüstungskonzern Leonardo nach Zahlen im Aufwind

Frankfurt, 08. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.46 Uhr - Ein Neunmonatsergebnis über den Markterwartungen hievt Leonardo an die Spitze im Mailänder Börsenleitindex. Die Aktien des Rüstungskonzerns gewinnen 2,2 Prozent. Das Unternehmen steigerte den Umsatz um elf Prozent auf 9,1 Milliarden Euro und den operativen Gewinn um neun Prozent auf 686 Millionen Euro.

08.42 Uhr - Anleger nutzen den jüngsten Kursrutsch zum Einstieg bei SMA Solar. Die Aktien des Solartechnikkonzerns gewinnen im Frankfurter Frühhandel 1,7 Prozent, nachdem sie am Donnerstag angesichts eines Gewinneinbruchs um zwölf Prozent gefallen waren.

08.28 Uhr - Die Allianz kann mit ihrem Quartalsergebnis nicht überzeugen. Die Aktien verlieren im Frankfurter Frühhandel ein knappes Prozent und sind damit Schlusslicht im Dax. Der etwas besser als erwartet ausgefallene Betriebsgewinn werde durch die enttäuschende Solvenzquote überschattet, schreibt Analyst Philip Kett von der Investmentbank Jefferies.

07.58 Uhr - Die Rally bei SGL Carbon ist vorerst beendet. Die Aktien verlieren am Freitag vorbörslich 1,7 Prozent und sind damit Schlusslicht im SDax. In den vorangegangenen Tagen hatten sie insgesamt gut 15 Prozent zugelegt, mehr als drei Mal so stark wie der Kleinwerte-Index.