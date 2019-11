BÖRSEN-TICKER-Uniper erwägt höhere Dividende - Aktie legt zu

Frankfurt, 12. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.01 Uhr - Der Versorger Uniper erwägt nach einem deutlichen Gewinnplus eine höhere Dividende und bringt damit die Anleger in Kauflaune. Die Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 3,6 Prozent zu.

07.40 Uhr - Ein Gewinnplus in den ersten neun Monaten kommt bei den Anlegern von United Internet gut an. Die Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 4,5 Prozent zu. Der Betriebsgewinn legte in den ersten neun Monaten um 7,9 Prozent auf 944 Millionen Euro zu.

07.36 Uhr - Mit Verkäufen reagieren Investoren auf den pessimistischeren Ausblick der Aareal Bank. Die Aktien geben im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,1 Prozent nach. Das Unternehmen rechnet für das laufende Jahr mit einem Betriebsgewinn am unteren Ende der Spanne von 240 bis 280 Millionen Euro.

07.32 Uhr - Eine höhere Ergebnisprognose treibt Evotec-Aktien. Sie legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,6 Prozent zu und gehören damit zu den stärksten Werten im MDax. Das Biotechunternehmen blickt nach einem Umsatz- und Gewinnplus in den ersten neun Monaten optimistischer auf das Gesamtjahr.