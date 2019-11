BÖRSEN-TICKER-Trüberer Ausblick von Partner Nissan belastet Renault

Frankfurt, 12. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

12.10 Uhr - Gekappte Gewinnziele des japanischen Partners Nissan setzen Renault zu. Die Aktien des französischen Autobauers fallen um 3,4 Prozent und sind mit 44,61 Euro so billig wie zuletzt vor knapp sieben Jahren.

08.09 Uhr - Eine höhere Prognose treibt die Aktien von Dialog Semiconductor. Sie legen im Frankfurter Frühhandel 3,5 Prozent zu. Das Unternehmen blickt optimistischer in die kommenden Jahre und hat seine langfristigen Margenziele angehoben.

08.01 Uhr - Der Versorger Uniper erwägt nach einem deutlichen Gewinnplus eine höhere Dividende und bringt damit die Anleger in Kauflaune. Die Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 3,6 Prozent zu.

07.40 Uhr - Ein Gewinnplus in den ersten neun Monaten kommt bei den Anlegern von United Internet gut an. Die Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 4,5 Prozent zu. Der Betriebsgewinn legte in den ersten neun Monaten um 7,9 Prozent auf 944 Millionen Euro zu.

07.36 Uhr - Mit Verkäufen reagieren Investoren auf den pessimistischeren Ausblick der Aareal Bank. Die Aktien geben im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,1 Prozent nach. Das Unternehmen rechnet für das laufende Jahr mit einem Betriebsgewinn am unteren Ende der Spanne von 240 bis 280 Millionen Euro.

07.32 Uhr - Eine höhere Ergebnisprognose treibt Evotec-Aktien. Sie legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,6 Prozent zu und gehören damit zu den stärksten Werten im MDax. Das Biotechunternehmen blickt nach einem Umsatz- und Gewinnplus in den ersten neun Monaten optimistischer auf das Gesamtjahr.