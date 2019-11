BÖRSEN-TICKER-Daimler-Aktien fallen ans Dax-Ende

Frankfurt, 14. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.20 Uhr - Die Aktien von Daimler fallen nach Aussagen zum Geschäftsverlauf um bis zu 4,7 Prozent auf ein Drei-Wochen-Tief von 51,04 Euro. Damit stehen sie am Dax-Ende. Daimler teilte unter anderem mit, der Wandel zu Elektroautos werde den Gewinn in den kommenden beiden Jahren belasten, so dass die Pkw-Tochter Mercedes-Benz Cars und Vans auf dem niedrigen Renditeniveau von vier Prozent verharren könnte.

9.20 Uhr - Nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan wertet die Lira weiter ab. Der Dollar steigt im Gegenzug um 0,5 Prozent auf 5,77 türkische Lira. Trump erklärte nach dem Gespräch im Oval Office, es habe sich um ein “wunderbares und produktives Treffen” gehandelt. Er hoffe, die beiden Länder würden ihre Differenzen über den türkischen Kauf russischer S-400-Abwehrraketen beilegen. Dies sei eine “sehr ernste Herausforderung” für die USA.

7.45 Uhr - Aktien von Zalando liegen im MDax obenauf. Die Papiere gewinnen bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent. Händlern zufolge hilft eine Analystenbewertung von Bank of America Merrill Lynch. Demnach nahmen die Experten die Bewertung mit “Buy” wieder auf und setzten ein Kursziel von 50 Euro.

7.40 Uhr - Aktien des Salz- und Düngemittelherstellers K+S fallen bei Lang & Schwarz um 1,7 Prozent. Die Quartalszahlen seien zwar besser ausgefallen als erwartet, allerdings sei die Prognose stärker gesenkt worden als gedacht, sagte ein Händler. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)