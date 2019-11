BÖRSEN-TICKER-Gewinnanstieg gibt Manchester United Auftrieb

Frankfurt, 18. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

14.36 Uhr - Ermutigende Quartalsergebnisse ermutigen Anleger zum Einstieg bei Manchester United. Die in den USA notierten Aktien des britischen Fußball-Erstligisten legen vorbörslich um 2,5 Prozent zu. Der Club steigerte die Werbeeinnahmen um 5,9 Prozent auf umgerechnet 94 Millionen Euro und den Gewinn um gut 18 Prozent auf 41 Millionen Euro.

14.20 Uhr - Die Aktien des chinesischen Elektroautobauers Nio legen im vorbörslichen Handel 4,4 Prozent zu. Der Tesla-Rivale hat Wei Feng als neuen Finanzchef ernannt. Feng hatte zuvor als Auto-Chefanalyst bei der China International Capital Corporation gearbeitet und unter anderem Fahrzeugtechnik an der Technischen Hochschule Aachen studiert.

13.51 Uhr - Die Absage an das Milliardengebot des Druckerherstellers Xerox lastet auf den HP-Aktien. Sie geben im vorbörslichen Handel 2,3 Prozent nach. Auch die Xerox-Titel notieren 3,1 Prozent niedriger. HP geht nach der Absage an Xerox in die Gegenoffensive und erwägt nach eigenen Angaben, selbst ein Übernahmeangebot für Xerox vorzulegen.

12.30 Uhr - Der Gegenwind für den geplanten Mietendeckel in Berlin stützt die Aktien der Deutschen Wohnen. Sie legen vier Prozent zu. Das CSU-geführte Bundesinnenministerium erklärte Berichten vom Wochenende zufolge, der Mietendeckel in der Hauptstadt sei verfassungswidrig. Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin will bis Jahresbeginn die Mieten per Gesetz begrenzen.

11.47 Uhr - Der chilenische Peso legt den zweiten Handelstag in Folge zu und gewinnt fast drei Prozent zum Dollar. Er profitiert davon, dass sich das Parlament Ende vergangener Woche nach massiven Protesten auf ein Referendum über eine neue Verfassung geeinigt hat.

11.10 Uhr - Angesichts der gekappten mittelfristigen Wachstumsprognose bis 2020 bauen die Aktien von Volkswagen ihre Verluste aus. Sie verlieren 1,2 Prozent auf 181,20 Euro. Der Autobauer erwartet nur noch einen Anstieg des operativen Ergebnisses bis 2020 im Vergleich zu 2016 um 25 statt mehr als 30 Prozent.

10.40 Uhr - Die Aktien von Leoni steigen um 6,2 Prozent und machen damit ihre jüngsten Verluste weitgehend wett. Börsianer sprechen von einer Reaktion auf den Ausverkauf nach den Zahlen in der vergangenen Woche.

10.21 Uhr - Spekulationen auf einen Übernahmekampf bescherten den Aktien der BME den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Papiere des spanischen Börsenbetreibers steigen um fast 40 Prozent auf ein Vier-Jahres-Hoch von 35,50 Euro. Die Schweizer SIX bietet 34 Euro je Aktie oder insgesamt etwa 2,8 Milliarden Euro für BME. Konkurrent Euronext hat ebenfalls ein Auge auf die Börse Madrid geworfen.

09.46 Uhr - Wegen einer erneuten Umsatzwarnung droht den Aktien von IQE einer der größten Tagesverluste der Firmengeschichte. Die Papiere des Apple-Zulieferers fallen in London um fast 24 Prozent. Wegen zögerlicher Bestellungen der Großkunden Apple und Huawei rechnet das Unternehmen für 2019 nur noch mit Erlösen von umgerechnet 159 bis 166 statt 164 bis 187 Millionen Euro.

08.30 Uhr - Spekulationen auf eine baldige Übernahme geben Qiagen Auftrieb. Die Aktien der Biotechfirma steigen im Frankfurter Frühhandel um gut zehn Prozent auf 37,45 Euro und sind damit so teuer wie zuletzt vor knapp 19 Jahren. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mehrere unverbindliche Angebote erhalten.

07.49 Uhr - Angesichts der jüngsten Kursrally machen Anleger bei Eckert & Ziegler Kasse. Die Aktien der Medizintechnik-Firma verlieren vorbörslich ein Prozent, nachdem sie Ende vergangener Woche rund acht Prozent zugelegt hatten.

07.36 Uhr - Die Talfahrt von K+S ist vorerst beendet. Die Aktien des Düngemittel-Produzenten steigen am Montag vorbörslich um 1,7 Prozent. Nach einer Prognosesenkung waren sie Ende vergangener Woche um gut elf Prozent eingebrochen.