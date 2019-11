BÖRSEN-TICKER-Ölpreis vor Daten zu US-Lagerbeständen unter Druck

Frankfurt, 19. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.29 Uhr - Der Ölpreis gibt vor der Veröffentlichung der Daten zu den US-Lagerbeständen weiter nach. Ein Barrel US-Leichtöl kostet mit 56,79 Dollar 0,5 Prozent weniger, Nordseeöl der Sorte Brent verbilligt sich um 0,2 Prozent auf 62,31 Dollar. Am Dienstagabend und Mittwoch werden die wöchentlichen Daten zu den Lagerbeständen veröffentlicht. Nach einer Reuters-Umfrage vom Montag legten die Bestände an Rohöl zuletzt die vierte Woche in Folge zu.

07.35 Uhr - Die Aktien von TLG Immobilien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,4 Prozent zu. Die Fusion mit dem Immobilienkonzern Aroundtown ist beschlossene Sache. Die TLG-Aktionäre erhalten für jedes ihrer TLG-Papiere 3,6 Aroundtown-Aktien.

07.31 Uhr - Die Aktien des Mobilfunkanbieters 1&1 Drillisch legen nach einer Hochstufung im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 3,3 Prozent zu. Die Experten der Citigroup haben die Bewertung der Papiere um mehrere Schritte auf “Buy” von “Sell” und das Kursziel auf 28 von 23 Euro erhöht.

