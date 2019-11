BÖRSEN-TICKER-Rheinmetall sacken am Kapitalmarkttag ab

Frankfurt, 20. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.05 Uhr - Aktien von Rheinmetall geraten am Kapitalmarkttag unter Druck. Die Papiere fallen um bis zu 8,3 Prozent auf 94,72 Euro. Damit notieren sie so tief wie seit fast sechs Monaten nicht mehr. Händlern zufolge trübt der zurückhaltende Ausblick des Rüstungskonzerns die Stimmung. Anfang November hatte Rheinmetall wegen der schwachen Autokonjunktur und Exportbeschränkungen für Rüstungsgüter seine Umsatzprognose für 2019 auf ein Plus von einem Prozent heruntergeschraubt.

9.35 Uhr - Die Risikoscheu der Anleger gibt dem Gold-Preis Auftrieb. Das auch als Krisenwährung begehrte Edelmetall verteuert sich um 0,4 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Hoch von 1478 Dollar je Feinunze. Allerdings dürfte der Anstieg Händlern zufolge begrenzt bleiben, da sich Anleger im Vorfeld der Fed-Protokolle nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollten.

9.15 Uhr - Angesichts erneuter Zolldrohungen im Handelsstreit flüchten sich Investoren in sichere Anlagehäfen wie Anleihen. Im Gegenzug fallen die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen auf minus 0,384 Prozent. Das ist der tiefste Stand seit knapp drei Wochen.

7.30 Uhr - Ein überraschend starker Anstieg der US-Ölvorräte hat an den Rohstoffmärkten die Furcht vor einem wachsenden Überangebot geschürt. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 0,3 Prozent auf 60,73 Dollar je Barrel (159 Liter). Seit Wochenbeginn summiert sich der Verlust auf mehr als vier Prozent. Die wöchentlichen US-Lagerbestände kletterten nach Daten des privaten Anbieters API um sechs Millionen Barrel. Analysten hatten lediglich mit 1,5 Millionen gerechnet.